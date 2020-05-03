В Петербурге зафиксировано 295 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 295 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлено 295 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 58 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 134 687 зараженных, 1280 погибших, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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