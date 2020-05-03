В Ленобласти еще 62 человека заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 62 человека заразились коронавирусом
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области подтвердили 62 новых случая коронавируса. Общее число зараженных превысило тысячу.

С начала пандемии коронавирус выявили у 1 тыс. 37 жителей области. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России утром в воскресенье, 3 мая.

За сутки в России подтверждено 10 тыс. 633 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 134 тыс. 687 зараженных. Выздоровели более 16 тыс. человек. Скончались за весь период 1 тыс. 280 зараженных, из них 58 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под наблюдением врачей остается 215 тыс. 531 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 295 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразилось более 5 тыс. человек.

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