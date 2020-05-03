В Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 1037 человек

В Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 1037 человек
В Ленобласти ужесточили меры против коронавируса. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти за сутки зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в регионе достигло 1037 человек. С начала пандемии в 47-м регионе выздоровели 188 жителей, три человека погибли.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 58 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 134 687 зараженных, 1280 погибших, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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