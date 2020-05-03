В Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 1037 человек

В Ленобласти за сутки зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в регионе достигло 1037 человек. С начала пандемии в 47-м регионе выздоровели 188 жителей, три человека погибли.
За последние сутки в России зафиксировано 10 633 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 58 смертельных случаев.
Всего в стране сейчас 134 687 зараженных, 1280 погибших, выздоровели 16 639 человек.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.