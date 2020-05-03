В Израиле составили рейтинг стран с самой высокой смертностью от коронавируса

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

Коронавирус убивает людей не напрямую, но и косвенным образом. Фото: pixabay.com

Россия находится на 32 месте в рейтинге стран с самой высокой смертностью от коронавируса.

Список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусом составляет более 10 тысяч человек (сейчас таких стран 37) опубликован на портале NEWSru.co.il.

Список составлен по мере убывания процента летальности среди зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 498 151 человек. Скончались 244 988, при этом 1 126 733 человек выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 134 687 человек, умерли 1280. При этом 16 639 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.