Актриса Татьяна Васильева, болеющая коронавирусом, рассказала о симптомах

Она заявила, что у нее есть температура, а также кашель и жжение в глазах.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что несколько дней назад у нее поднялась температура до 37,8 градусов. Звезда не придавала этому значения, пока у нее не появился кашель и странное жжение в глазах. Васильева вызвала скорую помощь и отправилась в больницу. Там она увидела, что людей в учреждении очень много, а врачи работают на износ. При этом артистку смутил кашель, стоящий в больнице – он «оглушающий».

У Васильевой диагностировали двустороннюю пневмонию, но легкие поражены не сильно, поэтому она может лечиться дома. Пока что результаты теста на коронавирус не пришли, но врачи не сомневаются, что он будет положительным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса. Там заверили, что человечество никогда не избавится от инфекции, нужно лишь научиться с ней жить.