В Минздраве оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса

В Минздраве оценили вероятность второй волны эпидемии коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Там заверили, что человечество никогда не избавится от инфекции, нужно лишь научиться с ней жить.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем сообщил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. Он заявил, что коронавирус не может просто взять и исчезнуть. Теперь человечеству просто нужно изобрести вакцину, которая позволит обезвредить его. Брико считает, что человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии.

«SARS-CoV-2 <…> будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года»,

— подытожил специалист, так что наша жизнь никогда не будет прежней на все сто процентов.

Напоминаем, что в России зарегистрировано около 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 1 280.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарушителям самоизоляции предложили поработать на скорой. Глава Подмосковья считает, что энергию нужно направить в правильное русло.

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