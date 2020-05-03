ВОЗ отрицает взаимосвязь между смертностью от коронавируса и нехваткой витамина D

Эксперты заверили, что нет никаких доказательств, чтобы верить в эту теорию.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем сообщает РБК. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких оснований полагать, что смертность от коронавируса как-то связана с нехваткой у пациентов витамина D. С ними также согласили коллеги из РАН, которые считают выбранную методику ученых неверной.

Напоминаем, что перед этим в журнале Research Square публиковал статью, в которой утверждалось, что средний уровень витамина может влиять на то, умрет ли человек с коронавирусом или нет. Так, исследование показало, что от инфекции умирали в тех странах, где среди населения есть нехватка витамина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Татьяна Васильева, болеющая коронавирусом, рассказала о симптомах. Она заявила, что у нее есть температура, а также кашель и жжение в глазах.