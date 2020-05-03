ВОЗ отрицает взаимосвязь между смертностью от коронавируса и нехваткой витамина D

ВОЗ отрицает взаимосвязь между смертностью от коронавируса и нехваткой витамина D
Взаимосвязи не нашли. Фото: Pixabay

Эксперты заверили, что нет никаких доказательств, чтобы верить в эту теорию.

Об этом стало известно 3 мая. Обо всем сообщает РБК. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что нет никаких оснований полагать, что смертность от коронавируса как-то связана с нехваткой у пациентов витамина D. С ними также согласили коллеги из РАН, которые считают выбранную методику ученых неверной.

Напоминаем, что перед этим в журнале Research Square публиковал статью, в которой утверждалось, что средний уровень витамина может влиять на то, умрет ли человек с коронавирусом или нет. Так, исследование показало, что от инфекции умирали в тех странах, где среди населения есть нехватка витамина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Татьяна Васильева, болеющая коронавирусом, рассказала о симптомах. Она заявила, что у нее есть температура, а также кашель и жжение в глазах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус смертность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ отрицает взаимосвязь между смертностью от коронавируса и нехваткой витамина D
В Латвии куда-то пропал дрон. Воздушное пространство страны закрыто
Лукашенко, рассуждая о коронавирусе, заявил, что в Беларуси снизилась смертность
Петербургские волонтеры поздравят ветеранов с 9 мая
Собчак высмеяла звезд, не блещущих умом во время прямых трансляций
Фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию
Аршавин и Рудковская сцепились из-за слов о воспитании маленького Гном Гномыча
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии