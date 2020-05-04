Какие страны первыми примут туристов после пандемии

Какие страны первыми примут туристов после пандемии
Туротрасль восстановится не раньше конца лета. Фото: pixabay

Открытие массовых туристических направлений произойдет постепенно и не раньше середины лета. Все будет зависеть от успехов в борьбе с COVID-19.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что в первую очередь иностранцев начнут принимать страны, зависящие от летнего пляжного туризма. Эксперт привел в пример Турцию, Италию и Грецию, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, въездной туризм является «двусторонней игрой», поскольку для нормального туристического потока должна быть открыта принимающая туристов страна, а также страны, где находятся потенциальные клиенты.

Он предположил, что до середины лета устойчивого турпотока ждать не стоит — до этого времени он будет лишь частичным. Уже ближе к осени, по словам Абзалова, он начнет формироваться.

Кроме того, эксперт отметил, что Европа уже осталась без летнего туристического сезона, поскольку основные бронирования происходят весной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция прошла пик заболеваемости по коронавирусу.

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