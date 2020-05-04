В Петербурге выявлено 317 новых случаев COVID-19

В Петербурге выявлено 317 новых случаев COVID-19
Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области выросло на 59 человек.  Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в Северной столице выявлено 317 новых случаев заражения.

В общей сложности, число инфицированных COVID-19 в Петербурге увеличилось до 5346 человек. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области выросло на 59 человек, так образом коронавирусных больных в регионе стало более тысячи.

В городе на Неве за время пандемии зарегистрировано 34 летальных случая, в Ленобласти погибло от последствий коронавируса трое человек. В общей сложности, в стране 145 тысяч заболевших, 1356 пациентов умерло, а еще 18 тысяч — выписаны по выздоровлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тестирование на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге за сутки прошли более трех тысяч человек.

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