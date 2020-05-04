Поклонников удивила внешность постаревшего Андрея Губина

На просторах Сети появились снимки звезды отечественной поп-сцены девяностых и нулевых, 46-летнего Андрея Губина. Его внешний вид поразил поклонников.

Музыкант, давно ушедший со сцены, редко показывается на публике. Однако недавно, 3 мая, в официальном фан-аккаунте певца в Instagram появились свежее фотографии. На кадрах Губин, по-видимому, позирует вместе с поклонниками. Однако внимание фанатов привлекли не редкие снимки, а то, как постарел певец, всегда остававшийся для них юным.

«Что же с ним стало… Плачу», — пишут комментаторы. Тем не менее, некоторые пользователи Сети встали на защиту певца, объяснив, что он теперь выглядит «не как мальчик, а как мужчина».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце прошлого года стало известно о намерении Губина вернуться на сцену. Пока что, однако, о каких-либо концертных планах артиста ничего неизветсно.