Андрей Губин всерьез намерен вернуться на сцену

Популярный исполнитель 1990-х Андрей Губин, исчезнувший со сцены из-за серьезного заболевания в середине 2000-х, хочет вернуться в шоу-бизнес.

Спустя почти два десятка лет Губин готов вновь порадовать поклонников своим новым материалом, над которым вел работу все это время. Его продюсер уверен, что вскоре музыкант отправится в свой первый после перерыва гастрольный тур.

При этом сам певец не распространяется о своих творческих планах, однако в пятницу, 13 декабря, опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте подтверждение. Он поблагодарил продюсера Тараса Ващишина за поддержку и отметил, что «нет ничего невозможного, когда рядом тот, кто в тебя верит».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Верка Сердючка вернулась после четырехлетнего молчания с новой песней Made It Rain Champagne.