Данилко в образе Верки Сердючки вернулся с новым треком

Спустя четыре года затишья, украинский поп-исполнитель Андрей Данилко обрадовал поклонников новым треком под названием Make It Rain Champagne.

В пятницу, 12 декабря, на официальном YouTube-канале «певицы» появился клип на новую песню Андрея Данилко Make It Rain Champagne . Буквально название можно перевести как «Сделай дождь из шампанского». Впервые в карьере Сердючка исполняет композицию на английском языке.

В первый раз Данилко презентовал трек на концерте в Киеве ровно месяц назад, 12 ноября. Во время выступления Сердючка отметила, что официальная премьера песни на стриминговых сервисах состоится позже. На сегодняшний день, 13 декабря, клип набрал 28 тысяч просмотров.

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