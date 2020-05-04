Власти Украины приняли решение ослабить карантинные меры

Правительство Украины решило поэтапно выходить из карантина. Решение властей появилось на сайте украинского кабинета министров.

Так, с 11 мая к работе вернутся заведения общепита, постепенно начнут открывать парки и скверы, а также вновь станут доступны для посещения парикмахерские и салоны красоты. Заработают стоматологические клиники, юридические фирмы, спортсмены возобновят тренировки. Кроме этого, начнут работу музеи.

Тем не менее, карантинный режим для населения действует до 22 мая. Отметим, что ограничения на Украине ввели 6 апреля. Тогда запретили гулять и проводить массовые мероприятия, а также обязали граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили должность в правительстве.