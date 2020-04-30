Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Михаил Саакашвили Фото: www.wikipedia.org

Киев нашел новую должность для бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. В Раде опровергли, что он станет новым вице-премьером по реформам.

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. Арахамия отказался называть новую должность, которую будет занимать Саакашвили, а также будет ли он работать в правительстве или администрации президента. Депутат также отвестил, что это была инициатива Зеленского.

«Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой», — заявил депутат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам.

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