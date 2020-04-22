Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам.
Откладывать с назначением не собираются, Саакашвили уже в ближайшее время должен представить Верховной Раде перечень реформ, который планирует провести, передает 22 апреля РИА Новости, ссылаясь на издание «Украинская правда». В своем Facebook Саакашвили выразил благодарность Зеленскому и рассказал, что очень ответственно воспринял предложение главы Украины.
Политик готов приступить к работе и своими реформами «пригодиться народу Украины», а также поднять международный престиж страны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов создателю вакцины от коронавирусной инфекции.