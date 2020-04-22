Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам.

Откладывать с назначением не собираются, Саакашвили уже в ближайшее время должен представить Верховной Раде перечень реформ, который планирует провести, передает 22 апреля РИА Новости, ссылаясь на издание «Украинская правда». В своем Facebook Саакашвили выразил благодарность Зеленскому и рассказал, что очень ответственно воспринял предложение главы Украины.