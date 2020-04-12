Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский обещает заплатить $1 млн тому, кто создаст вакцину или лекарство от коронавируса нового типа. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Зеленский попросил его написать украинским академикам и сообщить о будущей выплате. Откуда именно будут выделены деньги, пока не уточняется.

«Если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — сказал Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

В мире подтверждено более 1 млн 773 тыс. случаев коронавируса. В Украине число зараженных с начала пандемии составило 2 тыс. 777. Из них скончалось 83 человека, выздоровело 89.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор планирует выпустить три вероятностные вакцины от коронавируса нового типа.