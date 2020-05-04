На стройке ЖК «Английская миля» разбился рабочий

На строительной площадке жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе в Петербурге произошел несчастный случай.

С огромной высоты упал рабочий. О трагическом инциденте в понедельник, 4 мая, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По предварительной информации, погибший был уроженцем одной из среднеазиатских стран, рассказал свидетель. Он также предположил, что мужчина не воспользовался обязательной при работе на высоте страховкой.

В обстоятельствах чрезвычайного происшествия разбираются правоохранительные органы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре столицы двое маленьких мальчиков выпали из окна квартиры на 11 этаже. Предположительно, дети находились в квартире не одни. Причина произошедшего устанавливается.