В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна 11 этажа

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна 11 этажа
Дети выпали из окна 11 этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома в Москве. В квартире были родственники.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. Трагедия случилось на улице Талалихина. По данным следствия, рядом с многоэтажным зданием были обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты.

Как сообщает ТАСС, в квартире дети были не одни.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выпал из окна москва происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус унес жизни еще 34 инфицированных пациентов в Москве
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна 11 этажа
Спасатели потушили крупный пожар в деревне Малое Забородье
СМИ: пожар уничтожил склад с медицинскими масками во Франции
В Италии вновь увеличился прирост смертей от коронавируса
Роспотребнадзор допустил возможность передачи Covid-19 с водой и едой
В Ломоносовском районе полыхают 600 «квадратов» пилорамы
Медперсонал НИИ им. Вредена отпустили домой после 24-дневного карантина