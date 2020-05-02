В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна 11 этажа

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома в Москве. В квартире были родственники.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. Трагедия случилось на улице Талалихина. По данным следствия, рядом с многоэтажным зданием были обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты.

Как сообщает ТАСС, в квартире дети были не одни.

Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Опрашиваются очевидцы и соседи семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.