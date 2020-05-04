Петербургские организации подарили медикам 10 тысяч защитных экранов

Петербургские организации подарили медикам 10 тысяч защитных экранов
Сотрудникам выдали защитные экраны. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил предприятия и общественные организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Так, РОО «Врачи Санкт-Петербурга» с помощью партнеров и спонсоров закупила 10 тыс. защитных экранов, которые в ближайшие дни передадут в 70 медицинских учреждений города.

Как сообщила пресс-служба градоначальника, не остались в стороне и студенты Политехнического университета Петра Великого. Они разработали специальный защитный экран, помогающий избегать тесного контакта с людьми не только медикам, но продавцам и социальным работникам. Первую партию уже доставили в Мариинскую больницу. Всего университет планирует разработать около пяти тысяч таких экранов.

Защитный экран позволяет избегать тесного контакта с людьми. Фото: gov.spb.ru

Многие предприятия перепрофилировали производство и ежедневно изготавливают 200 тыс. медмасок и 224 тыс. литров хлорактивных веществ, также ежемесячно изготавливают комбинезоны, медхалат и спецкостюмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница Святой Ольги начала принимать детей, контактировавших с зараженными Covid-19.

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