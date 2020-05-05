Новозеландец Тайка Вайтити срежиссирует новые «Звездные войны»

Новозеландец Тайка Вайтити срежиссирует новые &#171;Звездные войны&#187;
Тайка Вайтити. Фото: WIkipedia

Оскароносный режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити станет режиссером и соавтором новой полнометражной кинокартины по вселенной «Звездных войн».

Как сообщается на официальном сайте киносаги, Тайка Вайтити, недавно получивший премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий для черной комедии «Кролик ДжоДжо», будет режиссировать и писать сценарий совместно с Кристи Уилсон-Кэрнсом, работавшей над военной драмой «1917» и получившей за это премию BAFTA.

О названии и дате выхода нового фильма пока ничего неизвестно.

Напомним, в конце прошлого года зрители на больших экранах увидели фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход», ставший девятым эпизодом космической эпопеи. Эта часть завершает историю семьи Скайуокеров, которая началась более 40 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн.

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