В США буря оставила без света около 130 тысяч домов

В штате Теннесси на востоке США около 130 тысяч местных домохозяйств остались без света из-за разрушительного ветра.

Как сообщила энергетическая компания Nashville Electric в своем твиттере, на территории американского штата Теннеси прошла сильнейшая буря, которая оставила без сотни тысяч человек. По данным компании, после стихии удалось восстановить электроснабжение 50 тысяч потребителей, однако еще около 80 тысяч остаются без электричества. Аварийные бригады продолжают работать над устранением проблем

Кроме того, в компании предупредили, что в штате ожидают вторую бурю. Синоптики не исключают, что она может быть еще более сильной. Если ураган вернется, то аварийщики будут вынуждены прекратить работу.

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