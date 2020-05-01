Илон Маск сравнил карантин в США с фашизмом

Илон Маск сравнил карантин в США с фашизмом
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Американский миллиардер, глава компании Tesla Илон Маск назвал введенные в Соединенных Штатах из-за коронавируса меры фашистскими и недемократичными.

Илон Маск заявил во время видеоконференции с участием инвесторов Tesla, что введенные в большинстве американских штатов меры нарушают права граждан и могут повлечь за собой банкротство сотен компаний.

Говоря об ограничительных мерах, принятых в частности в Калифорнии он отметил: «Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав». По словам Маска, власти нарушают свободу граждан.

Маск добавил, что если кто-то хочет остаться дома, то они вправе это сделать, однако людей нельзя арестовывать, если они выйдут на улицу.

«Это по-фашистки. Это недемократично. Это не свобода», — подчеркнул предприниматель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белый дом заявил о снижении количества зараженных в США.

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