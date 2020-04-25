Белый дом заявил о снижении количества зараженных в США

Число случаев снизилось в 46 штатах из 50.

Об этом стало известно сегодня,25 апреля. Обо всем рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Она заявила, что число зараженных коронавирусом снизилось в 46 штатах из 50. Некоторые из них уже думают о том, как будут жить после карантина, другие готовят планы открытия.

За последние дне недели количество случаев составляет в среднем менее 30 тысяч в день, всего на данный момент зарегистрировано более 900 тысяч случаев, 52 тысячи пациентов умерли из-за коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении. Она поделилась подробностями больничной жизни.