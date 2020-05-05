Россияне вылетели из Лос-Анджелеса в Петербург и Москву

Вывозной рейс с 298 российскими граждане вылетел из Лос-Анджелеса. Он залетит в Петербург, а после отправится в Москву.

Борт авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Соединенных Штатов в Россию 5 мая в два часа ночи по московскому времени. Первую остановку он совершит в петербургской воздушной гавани «Пулково», где выйдет часть россиян, а после отправится в столичный аэропорт «Шереметьево», где сойдут все остальные пассажиры.

В Россию возвращаются те граждане, которые не могли покинуть США из-за отмены большинства рейсов в США в связи с коронавирусной пандемией в стране. Как сообщает ТАСС, на самолете «Аэрофлота» летит множество семей с детьми и пожилых пар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлятся рейсы с россиянами из Таиланда и Индонезии. В Северную столицу прилетят 230 российских граждан из Денпасара (Индонезия) и Бангкока (Таиланд).