Продажи одежды упали на 90% на фоне коронавируса

В России резко снизились продажи одежды на фоне кризиса и пандемии новой коронавирусной инфекции. По стране они упали на 90%, а в столице — на 76%.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», аналитики компании провели исследование, в которых использовали данные кассовых чеков в первой половине апреля и в первой половине февраля.

Так, средний чек покупки в апреле составил 3805 рублей, а в феврале — 2140 рублей. Таким образом, объем продаж в денежном выражении снизился на 90%.

В Москве же средняя сумма чека в апреле составляла 5919 рублей против 2816 рублей в феврале.

Такое падение продаж связано с закрытием магазинов в стране из-за пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс деловой активности в России упал ниже показателей 1998 года.