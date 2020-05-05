Президент Венесуэлы сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о попытке морского вторжения в страну с участием двоих сотрудников личной охраны американского президента Дональда Трампа.

Соответствующее выступление транслировалось на странице Мадуро в твиттере. По словам лидера Венесуэлы, один из задержанных заявил во время дачи показаний, что в группе вторжения были двое американских граждан, которые являются сотрудниками личной охраны Трампа.

На видео, представленном после выступления Мадуро, видно, как один из задержанных признался, что американцы рассказывали ему, что работают на советников Трампа по вопросам безопасности.

Вторжение в Венесуэлу произошло 3 мая. Наемники планировали высадиться в стране на быстроходных катерах. По официальному заявлению Каракаса, задержанные хотели устроить государственный переворот в стране.

Позже спикер Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо рассказал, что восемь наемников убили, еще двоих задержали. Один из них, по его слова, был агентом Управления по борьбе с наркотиками США.

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