В США пишут о смерти Ким Чен Ына

По предварительным данным, причиной кончины стала неудачная операция на сердце.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем сообщает американское издание New York Post, ссылаясь на собственные источники. Согласно неподтвержденным данным, северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача. Отмечается, что недавно президент Америки Дональд Трамп комментировал состояние коллеги и заверил, что все слухи не соответствуют действительности.

Сам Ким Чен Ын ничего не сообщает о своем самочувствии. Напоминаем, что свой пост политик занимает с 2011 года. Сейчас ему всего 36 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына. СМИ сообщали, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.