Приобретение авто после отмены режима самоизоляции станет невыгодным

Коронавирус оказал масштабное и, к сожалению, негативное влияние не только на здоровье человечества, но и на экономику. Не избежал отрицательного воздействия и отечественный авторынок.

Эксперты уверены, что после отмены режима самоизоляции стоимость автомобилей, — как новых, так и подержанных, — сразу же взлетит, передает портал «Экономика сегодня». Учитывая печальное экономическое положение и огромные убытки, которые несут автодилеры, многие скидки и акции перестали действовать уже сейчас.

В связи с этим специалисты рекомендуют воздержаться от покупки автомобиля в ближайшее время. Аналитики считают, что производители и дилеры восстановятся лишь спустя несколько месяцев после возвращения к привычному ритму жизни, и, возможно, тогда будут вновь готовы предложить клиентам выгодные условия для покупки авто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице автомобили стали продавать онлайн.