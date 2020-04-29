В Петербурге появилась возможность купить автомобиль онлайн

В Петербурге появилась возможность купить автомобиль онлайн
Режим самоизоляции продлен, поэтому предложение может быть весьма актуальным. Фото: Pixabay

Транспортное средство доставят прямо на дом в течение одного дня.

Во время эпидемии коронавирусной инфекции данная услуга может быть для местных жителей весьма кстати, ведь совершить покупку можно не выходя из дома. Новшество начало свою работу во вторник, 28 апреля. И уже 10 петербуржцев забронировали себе машины. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на компанию Carmart, которая занимается реализацией данной возможности.

До конца 2020 города в компании ожидают продать 500 автомобилей. Пока что, на продажу выставлено в общей сложности 900 автомобилей. Среди них Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi, а также Honda. Данные модели являются совершенно новыми.

Помимо этого, купить можно и подержанный автомобиль. В ассортименте компании представлено 800 машин различных марок и брендов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену.

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