Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На этот раз такое решение принято на период с 27 по 30 апреля.

О продолжение деятельности предприятия в режиме одной производственной смены сообщила пресс-служба «Хендэ Мотор».

Напомним, завод в течение нерабочей недели, объявленной в конце марта, сообщил о временном прекращении работы на этот период. Позже, режим самоизоляции был продлен. В результате этого завод принял решение о возобновлении работы с 13 апреля, но в одну сокращенную производственную смену.

Все изменения в работе предприятия связаны с активным распространением коронавирусной инфекции. Полномасштабное возобновление производства с привлечением всех сотрудников, грозит рисками.

Стоит отметить, что на данный момент окончание почти всех ограничительных мер, связанные с COVID-19, датируется 30 апреля. Официально о продлении режима самоизоляции пока сообщено не было. При этом, представители Минздрава и Роспотребнадзора считают целесообразными продление в стране карантина до окончания майских праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.