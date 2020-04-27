Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену

Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену
На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На этот раз такое решение принято на период с 27 по 30 апреля.

О продолжение деятельности предприятия в режиме одной производственной смены сообщила пресс-служба «Хендэ Мотор».

Напомним, завод в течение нерабочей недели, объявленной в конце марта, сообщил о временном прекращении работы на этот период. Позже, режим самоизоляции был продлен. В результате этого завод принял решение о возобновлении работы с 13 апреля, но в одну сокращенную производственную смену.

Все изменения в работе предприятия связаны с активным распространением коронавирусной инфекции. Полномасштабное возобновление производства с привлечением всех сотрудников, грозит рисками.

Стоит отметить, что на данный момент окончание почти всех ограничительных мер, связанные с COVID-19, датируется 30 апреля. Официально о продлении режима самоизоляции пока сообщено не было. При этом, представители Минздрава и Роспотребнадзора считают целесообразными продление в стране карантина до окончания майских праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Hyundai коронавирус производственная смена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями ...
В Петербурге раскрыли незаконные валютные операции на сумму свыше 1 млрд рублей
В Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт
Новая Зеландия победила эпидемию коронавируса COVID-19
В Америке скончался известный фотограф Леонид Лубяницкий
Финские врачи считают, что тесты на коронавирус могут показывать неверные ...
Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови
На Набережной Макарова обновили краску у фонарей