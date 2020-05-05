Чехия хочет примирения с Россией

Страна намерена нормализовать отношения, для этого хотят назначить консультации об урегулировании споров.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает ТАСС. МИД Чехии по дипломатически каналам направил партнерам в России предложение начать консультацию об урегулировании спором в отношениях. Пока что Москва никак не комментировала новость. Глава ведомства Томаша Петршичека отметила, что надеется на диалог и подчеркнула, что страна никак не нарушала свои обязательства.

Напоминаем, что конфликт между Россией и Чехии возник 3 апреля – после того, как в Праге был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В нашей стране возбудили уголовное дело из-за осквернения символов воинской славы России. В Чехии отмечают, что пересмотрели роль Конева в истории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Чехии разрешили гражданам выезжать за границу. По словам главы чешского Минзрава Адама Войтеха, сейчас людям разрешено собираться в общественных местах в группы до десяти человек.