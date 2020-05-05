Эстония постепенно снимает ограничения, открывая музеи и ТЦ

Эстония постепенно снимает ограничения, открывая музеи и ТЦ
В Эстонии снимают ограничения. Фото: pixabay.com

С 11 мая местные жители смогут посещать общественные места.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерств экономики Эстонии. В стране уже с 11 мая откроются торговые центры, некоторые музеи, магазины, рестораны, кинотеатры и прочие общественные места. Власти при этом просят не забывать о мерах предосторожности и о соблюдении дистанции. Также в Эстонии нужно ходить максимум по двое, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напоминаем, что в Эстонии зарегистрировано 1711 случаев заражения инфекций, летальных исходов – 55.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп обещал раскрыть источники происхождения коронавируса. К слову, до этого госсекретарь США Майк Помпео говорил, что к пандемии имеет отношение лаборатория в Ухане. До этого американские ученые уверяли, что коронавирус не могли создать в лабораторных условиях.

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