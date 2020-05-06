Рестораторы предлагают начать открывать заведения с летних веранд

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) выступила с предложениями по открытию заведений общественного питания после выхода из режима самоизоляции. Ситуацию рестораторы обсудили с Минэкономразвития РФ.

ФРИО предлагает возобновить работу с открытия летних веранд и заведений площадью не более 100 кв. метров. Как отметил глава Федерации Игорь Бухаров, у заведений общепита достаточно мощные системы вентиляции. Это делает кафе и рестораны площадью до 100 кв. метров безопасными, пишет АБН.

Предложение поддержала Торгово-промышленная палата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы заведений общественного питания в России. Специалисты предлагают начать с кафе, в которых не более пяти столиков по 1-2 посадочных мест. Расстояние между ними при этом должно быть не менее одного метра.