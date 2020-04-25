Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы общепита

Возобновление работы заведений общественного питания в России планируют начать с открытия маленьких кафе площадью не более 50 кв.м.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в кафе, которые планируют открывать первыми, должно быть не более пяти столиков по 1-2 посадочных места. При этом они должны находиться на расстоянии не менее одного метра, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что массовые мероприятия, к примеру банкеты или поминки, останутся под запретом.

Кроме того, в кафе должны использовать одноразовую посуду либо многоразовую, но после проведения дезинфекции.

Далее, при улучшении эпидемиологической ситуации, ведомство допускает открытие заведений, в которых насчитывается не более 20 столов, а также проведение массовых мероприятий с учетом социальной дистанции между посетителями.

Все рестораны смогут открыться после прекращения выявления новых случаев коронавируса в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам грозит ответственность за посещение подпольных ресторанов.