Утром петербуржцы опустили индекс самоизоляции до 3,5 балла

Утром петербуржцы опустили индекс самоизоляции до 3,5 балла
Местные жители массово выходят на улицу. Фото: Baltphoto

Хорошая погода мешает жителям Петербурга оставаться дома: несмотря на опасность, местные жители массово выходят на улицу, о чем свидетельствуют показатели индекса самоизоляции в «Яндекс.Картах».

Утром в среду, 6 мая, соответствующий индекс упал до 3,5 балла.

Стоит отметить, что этим утром и в Москве ситуация с соблюдением режима самоизоляции обстоит не самым лучшим образом. В столице индекс самоизоляции опустился до 3,5 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что началась третья неделя режима самоизоляции в Петербурге. Как и в других городах, жители Северной столицы замечают изменившийся воздух и вернувшихся на улицы животных.

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