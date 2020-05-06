На Украине число зараженных коронавирусом достигло 13184

На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 487 случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 13 184, еще 11 человек скончались.

«За все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 505 детей и 2251 медработник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев — 327», — рассказал глава минздрава страны Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 726 850 человек. Скончались 258 295, при этом 1 241 924 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 155 370 человека, умерли 1 451. При этом 19 865 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.