В Пулково откладывают реконструкцию аэропорта

Петербургский аэропорт Пулково может отложить ранее заявленный проект масштабной реконструкции.

Согласно данным ОАО «Воздушные ворота Северной столицы», переговоры о переносе сроков реализации проекта ВВСС обсуждает с городской администрацией.

Как сообщил «Коммерсантъ», в настоящее время обговаривается перенос сроков утверждения проекта на осень текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт приземлятся рейсы с россиянами из Тайланда и Индонезии. В Пулково граждан РФ встретят сотрудники городской администрации и Роспотребнадзор. Пассажиров ждут усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и развозка.