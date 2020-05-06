В Пулково откладывают реконструкцию аэропорта

В Пулково откладывают реконструкцию аэропорта
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский аэропорт Пулково может отложить ранее заявленный проект масштабной реконструкции.

Согласно данным ОАО «Воздушные ворота Северной столицы», переговоры о переносе сроков реализации проекта ВВСС обсуждает с городской администрацией.

Как сообщил «Коммерсантъ», в настоящее время обговаривается перенос сроков утверждения проекта на осень текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт приземлятся рейсы с россиянами из Тайланда и Индонезии. В Пулково граждан РФ встретят сотрудники городской администрации и Роспотребнадзор. Пассажиров ждут усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и развозка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково воздушные ворота северной столицы новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Частные пансионаты для пенсионеров приостановили прием
Строительство здания Верхновного суда в Петербурге отложили из-за коронавируса
Коронакризис грозит падением финского экспорта в Россию
В Пулково откладывают реконструкцию аэропорта
Завод «Севкабель» перенесут с Васильевского острова на Кировский завод
СК завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области
Больше 4,5 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус
Спасатели и скорая прибыли к ДТП с фурой у Комендантского проспекта