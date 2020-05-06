На севере КАД до 7 мая полностью перекроют три съезда

Утром среды, 6 мая, на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге перекрыли сразу три съезда. Ограничение транспортного движения будет действовать до 7 мая.

Как объяснили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», до 8:00 7 мая три съезда на КАД будут полностью закрыты. Так, перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу в обоих направлениях. Помимо этого, будет недоступен для проезда участок на 17-м километре внутреннего кольца, возле съезда на Выборгское шоссе.

Причиной стали плановые дорожные работы по реконструкции северной части КАД. В ходе ремонта на этих участках поменяют асфальтовое покрытие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария и масштабные ремонтные работы спровоцировали гигантскую пробку на Кольцевой автодороге, на участке возле Шафировского проспекта по направлению к Ржевке.