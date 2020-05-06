Петербург вошел в пятерку городов с наибольшим количеством свадеб

Петербург вошел в пятерку городов с наибольшим количеством свадеб
Пандемия коронавируса, вероятно, негативно скажется на количестве сыгранных в Петербуре свадеб. Фото: pixabay.com

Северная столица стала одним из пяти городов России, где с начала 2020 года расписалось наибольшее количество человек.

Согласно рейтингу, составленному Росстатом, лидером по количеству сыгранных свадеб в первом квартале текущего года стала Республика Тыва. Также вошли в пятерку лучших и опередили Санкт-Петербург Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯМАО) и Магаданская область.

Город на Неве замыкает пятерку с показателем 6,2 брака на каждую тысячу населения, передает РИА Новости в среду, 6 мая. Отметим, что Ленинградская область также обладает неплохими показателями: коэффициент брачности в регионе равен трем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что период пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге запрещена регистрация браков. Развестись до окончания режима самоизоляции у горожан также не получится.

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