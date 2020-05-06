В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции

В минувшие праздничные выходные через пункты пропуска Управления Россельхознадзора по Петербургу, Псковской и Ленинградской областей на территорию РФ попало свыше 77 тонн продуктов.
Пищевая продукция, корма и кормовые добавки поступали через таможенные пункты на границе России и Белоруссии, России и Латвии, России и Эстонии, а также России и Финляндии. Кроме того, пропускные пункты организованы в морском порту Петербурга и аэропорту Пулково.
Так, объем растительной продукции, ввезенной на территорию РФ за это время составил 58 361,5 тонн. Кроме того, поступило 18 848 тонн товаров животного происхождения. Все продукты успешно прошли фитосанитарных и ветеринарный контроль. Теперь в магазины страны поступит 5,5 тысяч тонн овощей, свыше 36 тысяч тонн фруктов, а также крупы, чай, кофе и зерно.