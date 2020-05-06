«АБЗ-Дорстрой» подключит «Лахта-центр» в Петербурге к дорожной сети

Строительство эстакад и реконструкция трассы должны завершиться не позже 15 ноября 2023 года. Фото: Baltphoto

Строительство эстакад и реконструкция трассы должны завершиться не позже 15 ноября 2023 года. Фото: Baltphoto

Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» заключило соглашение с ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на подключение «Лехта-центра» в улично-дорожной сети.

Информация об этом появилась в среду, 6 мая, на сайте госзакупок. Согласно условиям контракта, «АБЗ-Дорстрой» должна выполнить реконструкцию Приморского шоссе, в результате которой появятся два эстакадных съезда к «Лехта-центру». Таким образом, комплекс окажется включен в улично-дорожную сеть Петербурга.

На эти цели «Дирекция транспортного строительства» готова предоставить 3,6 миллиарда рублей. Строительство эстакад и реконструкция трассы должны завершиться не позже 15 ноября 2023 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подрядчика, который займется ремонтными работами возле «Лахта-центра» выбрали еще в конце марта.