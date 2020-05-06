Смольный приступил к освобождению территории «Горской»

Смольный приступил к освобождению территории &#171;Горской&#187;
Освобождение территории бывшей стройплощадки "Горская". Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начал освобождение территории бывшей строительной площадки «Горская». Зону планируют превратить в масштабный туристический кластер.

Общая площадь «Горской» составляет более 1 млн кв. метров. Комитет приступил к освобождению участка в 78 тыс. кв. метров. В ходе обследования обнаружены многочисленные нарушения земельного законодательства. В границах бывшей стройплощадки разместили самовольные свалки, бытовки, ангары и другие объекты.

ККИ предстоит демонтировать объекты, провести обрушение строений и вывезти образовавшийся строительный мусор. В настоящее время ведется снос трех полуразрушенных зданий, пояснили в пресс-службе комитета.

Завершить работы по освобождению участка планируется к концу мая. После он будет передан администрации Приморского района для работ по благоустройству.

Освобождение «Горской» от самоволок. Фото: ККИ

Территорию бывшей стройплощадки «Горская» планируют превратить в тематический парк. Он будет включать культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплексы, IT-кластер, транспортные узлы, гостиницу и другие объекты.

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