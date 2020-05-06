У набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался корабль «Перекоп»

В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет. Фото: pixabay.com

В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет. Фото: pixabay.com

В среду, 6 мая, в 19:00 в возле набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался корабль «Перекоп», передают в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Также в Неву войдут малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец». В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне судна поднимут флаги расцвечивания.

Кроме того, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, в рамках церемонии поднимут Государственный Флаг Российской Федерации, Военно-Морской Флаг и Знамя Победы. Прозвучат мелодии всем известных песен о Великой Отечественной войне в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Мелодии военных лет прозвучат на борту легендарного крейсера «Аврора».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие ЗВО проведут мероприятия по обработке мемориалов.