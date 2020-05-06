Свыше 40 электронных медицинских сервисов появятся в Петербурге в течение года

Центр также занимается сбором и анализом данных о ходе лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. От больниц и амбулаторий поступают данные о количестве коек и защитных средств. Фото: gov.spb.ru

Центр также занимается сбором и анализом данных о ходе лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. От больниц и амбулаторий поступают данные о количестве коек и защитных средств. Фото: gov.spb.ru

До конца года власти Северной столицы намерены внедрить свыше 40 электронных медицинских сервисов в рамках реализации проекта «Электронное здравоохранение».

В среду, 6 мая, ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр, который занимается разработкой и внедрением сервисов, посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сотрудники центра рассказали главе города о целях программы.

«Электронное здравоохранение» должно сделать оказание медицинской помощи населению более эффективным. В частности, за счет создания электронной медкарты. К концу года в проекте будут участвовать почти 4 тысячи городских, федеральных и частных больниц и поликлиник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Санкт-Петербурга подготовило второй пакет мер по поддержке сферы предпринимательства в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.