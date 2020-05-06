За год «Единую карту петербуржца» оформили более 500 тысяч горожан

Помимо прочего, в режиме тестирования более 5 тысяч студентов СЗИУ РАНХи ГС в используют ЕКП как электронный пропуск на территорию вуза и ключ к цифровой обучающей среде. Фото: https://ekp.spb.ru

Помимо прочего, в режиме тестирования более 5 тысяч студентов СЗИУ РАНХи ГС в используют ЕКП как электронный пропуск на территорию вуза и ключ к цифровой обучающей среде. Фото: https://ekp.spb.ru

Ровно год назад, 6 мая 2019 года, в Петербурге начал работать социальный проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП). За это время её обладателями стали 560 тысяч человек.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина. ЕКП соединяет в себе возможности транспортной, платежной и медицинской карты. Для защиты личных данных пользователей разработано специальное программное обеспечение.

У ЕКП есть множество партнеров, которые предоставляют владельцам карт льготные условия. К примеру, проект поддерживают Русский музей, Александринский театр, Большой Гостиный двор, Ленинградский зоопарк, а также «СКА» и «Зенит». Сотрудничают с ЕКП различные магазины, рестораны, аптеки, турфирмы и многие другие организации.

В ближайшее время планируется запустить сервис, с помощью которого горожане смогут узнавать о бонусах и скидках для держателей (раздел «Льготы»). Также появится возможность оперативно прокомментировать работу властей в сервисе «Городской диалог».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцам ЕКП предоставляется скидка в размере 50% на пользование сервисом онлайн-помощи «Телемедицина».