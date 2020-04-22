Владельцы «Единой карты петербуржца» получат 50% скидку на сервис «Телемедицина»

Владельцы &#171;Единой карты петербуржца&#187; получат 50% скидку на сервис &#171;Телемедицина&#187;
Сейчас с "ЕКП" работает 226 патеров, предоставляющих скидки и бонусы владельцам карт. Фото: https://ekp.spb.ru.

Горожане, оформившие «Единую карту петербуржца» получат скидку в размере 50% на услуги сервиса «Телемедицина», где профессиональные медики дают телефонные консультации.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Беседа с врачом включает в себя не только консультацию, но и онлайн-осмотр, а также назначение лечения или дальнейших рекомендаций. Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, предложение становится все более актуальным.

В администрации отмечают, что скидка на услуги стала доступна после подписания контакта о сотрудничестве с одной из страховых компаний Петербурга. На сегодняшний день поступило более 500 тысяч заявок на оформление «ЕКП». В течение первого квартала 2020 года выдано свыше 167 тысяч карточек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции, скорее всего, будет продлен до окончания майских праздников.

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