Российские власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции, введенный на территории России 28 марта, вероятнее всего, продлится до конца майских праздников.

Федеральные власти рассматривают этот сценарий как основной в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет «РБК», ссылаясь на источники, близкие к обсуждению этого вопроса.

Другой вариант предусматривает продление нерабочего режима и карантинных мер до середины мая, а в случае более негативного развития события и вовсе — до 1 июня. Так или иначе, ежегодные майские шашлыки и выезд загород в любом случае останутся недоступными для россиян в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Репино под Петербургом еще один пансионат переоборудуют в обсерватор. Размещать пациентов с подозрением на коронавирус будут в «Балтийце» рядом с «Зарей».