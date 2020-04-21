Российские власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции на майские праздники
Майские праздники, судя по всему, население в любом случае проведет дома. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции, введенный на территории России 28 марта, вероятнее всего, продлится до конца майских праздников.

Федеральные власти рассматривают этот сценарий как основной в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет «РБК», ссылаясь на источники, близкие к обсуждению этого вопроса.

Другой вариант предусматривает продление нерабочего режима и карантинных мер до середины мая, а в случае более негативного развития события и вовсе — до 1 июня. Так или иначе, ежегодные майские шашлыки и выезд загород в любом случае останутся недоступными для россиян в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Репино под Петербургом еще один пансионат переоборудуют в обсерватор. Размещать пациентов с подозрением на коронавирус будут в «Балтийце» рядом с «Зарей».

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