Умер заболевший коронавирусом главврач Троице-Сергиевской лавры

Умер заболевший коронавирусом главврач Троице-Сергиевской лавры
Игумен Тихон. Фото: stsl.ru

Главный врач Троице-Сергиевской лавры игумен Тихон (Александр Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа. Ему было 65 лет.

О смерти игумена Тихона сообщается на сайте монастыря. Смерть игумена наступила 6 мая из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В монастыре рассказали, что Тихона уважали за его любящее сердце, благодаря которому он помогал «каждому брату, которого коснулся недуг».

Александр Барсуков родился в Алтайском крае в 1954 году. Он получил высшее образование в Алтайском государственном медицинском университете. Он работал в третьем Главном управлении Минздрава СССР, а после устроился в Центральную клиническую больницу восстановительного лечения при ФМБА России. Послушником лавры он стал в 1996 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что священнослужитель умер от коронавируса в Москве.

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