Финляндия частично откроет границы с 14 мая

Финские власти постепенно начинает снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в стране.

Как сообщает служба новостей Yle, с 14 мая Суоми открывает границы для рабочих поездок внутри Шенгенской зоны. Граждане смогут выехать или въехать в страну и при «других необходимых случаях». При этом после возвращения из поездки люди соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Стоит отметить, что российско-финляндская граница останется закрытой.

Также с 14 мая в стране разрешат посещать спортивные площадки, но при условии, что собираться на них будут не более 50 человек. Учебные заведения, за исключением школ, смогут начать постепенное возвращение с дистанционного обучения.

А с 1 июня в стране хотят открыть заведения общественного питания, музеи, театры и другие культурные учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция готовится открыть международные границы с 12 июня.