В России задумались над введением цифровых продуктовых карточек

На баллы можно будет приобрести только продукты первой необходимости. Фото: pixabay.com

На баллы можно будет приобрести только продукты первой необходимости. Фото: pixabay.com

Эксперты кредитного рейтингового агентства НКР предлагают ввести цифровые продуктовые карточки на время пандемии, как это сделали в Китае.

Как сообщает «Российская газета», введение таких карточек может поддержать россиян и экономику на фоне коронавирусного кризиса. Сейчас подобная система действует в китайских городах. На карточки начисляются баллы, на которые можно приобрести только товары первой необходимости, а непотраченные баллы сгорают через неделю.

Специалисты предлагают каждую неделю начислять баллы на специальные банковские карты. Россияне могли бы тратить их в продуктовых магазинах, при этом без возможности приобрести алкоголи и дорогостоящие товары

По данным экспертов, государству придется тратить на эту программу несколько десятков миллиардов рублей в неделю, однако часть из них будет возвращаться вместе со сгораемыми баллами.

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